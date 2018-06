Jonathan Deillon en or au tournoi de Sierre

Des judokas de Romont et de Bulle ont participé le week-end dernier au tournoi ranking de Sierre. Aligné en élites – 60 kg, le Romontois Jonathan Deillon «a fait forte impression en s’imposant à six reprises, dont cinq fois par ippon, pour décrocher une magnifique première place», relève son chef technique Emmanuel Bussard. En espoirs, Quentin Chofflon s’est classé troisième, avec comme bilan quatre victoires et une défaite. Le lendemain dimanche, Lionel Cattin ne s’est incliné qu’en finale des écoliers A – 36 kg, tandis que Sylvain Chatagny a grimpé sur la troisième marche du podium en écoliers B – 33 kg. Du côté bullois, les deux meilleurs résultats sont les cinquièmes places de Gilles Progin (élites –73 kg) et de Simon Musy (M18 – 81 kg). Chez les écoliers, à noter la médaille d’or de…