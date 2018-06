A l’affiche

BULLE

Musée gruérien: La vie en ville, exposition suisse de papiers découpés. Jusqu’au 9septembre.Canivets et petit paradis, exposition. Jusqu’au 9septembre.

Part-Dieu: dans le cadre du festival Altitudes, expositions de Jean-Louis Gétaz, Rétrospective, d’Aysha Hamouda, Perséphone, de Vincent Ottiger, Un intime conflit, de Jean-Noé Nobs et Jacques Cesa, Nos correspondances. Egalement Cadavres exquis, exposition collective, et La nef des fous, performance avec Jod, Ekliss & Thab Hasec. Jusqu’à dimanche. Sa-di 11h-18h.

Les Halles: Les amis de Cerisier, exposition de Daphné Widmer et Isabelle Fragnière-Rime.

Jusqu’au 1er septembre.

Osmoz: classiques de la peinture fribourgeoise, exposition collective. Jusqu’à dimanche. Sa-di 14h-18h.

CHÂTEAU-D’ŒX

Musée du Pays-d’Enhaut: Ici et ailleurs,…