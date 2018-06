L’apocalypse à l’envers

Allan Barte

LES SURVIVANTS DE LA RÉVOLTE

FINALE DE L’APOCALYPSE...

Delcourt

Le titre annonce le programme, Les survivants de la révolte finale de l’apocalypse: l’ultime prophétie de la sorbetière perdue… Allan Barte s’est lancé dans un gros délire, un monument à la gloire du n’importe quoi maîtrisé, de l’absolue étrangeté, entre Donjon de Tronheim et Sfar et les Monty Python. Une histoire bien entendu inracontable, celle d’une bande de jeunes rebelles crétins qui provoque bêtement la fin du monde et d’un héros solitaire qui va devoir mettre de l’ordre dans tout cela, car il est le seul détenteur de l’art ancestral de la bagarre.

Avec son dessin simple mais dynamique et ses décors minimals, Allan Barte, qui n’en est pas à son coup d’essai, rend hommage à certains films musclés, tout…