La 4e étape du Tour du canton demain à Siviriez

Le Cyclophile romontois organise, demain mercredi, la 4e étape du Tour du canton. C’est à Siviriez que les participants sont attendus. «D’habitude, nous organisons une course le week-end, explique le responsable Patrice Geinoz. Cette fois-ci, nous avons décidé de tenter l’expérience le mercredi soir, afin d’attirer plus de monde.» Les organisateurs espèrent accueillir «au moins cinquante coureurs» pour cette étape où trois montées et des parties roulantes sont au programme. Les participants des catégories principales parcourront 54 km (six boucles de 9 km), les dames et les cadets 36 km. Le départ de l’épreuve reine est prévu à 18 h 30, celui des plus jeunes à 18 h 35.