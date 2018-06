La chanson, côté érotico-paillard

Comme ces dernières années, la saison de La Tuffière va se clore ce samedi en musique et en plein air, sur l’île d’Ogoz. Dans ce cadre insolite, Les Petits Chanteurs à la gueule de bois présenteront leur répertoire polisson. Après avoir écrit un spectacle familial (Chansons douces et autres vers d’oreilles) le trio de joyeux lurons est en effet passé à des chansons érotico-paillardes «strictement réservées aux adultes». Intitulé La gâchette, ce tour de chant entend «réanimer l’art de la gaudriole et autres chansons cochonnes, quelque peu moribond ces derniers temps».

Trio neuchâtelois formé il y a une quinzaine d’années, Les Petits Chanteurs à la gueule de bois manient le verbe avec humour et dynamisme. Leurs concerts, toujours très théâtraux, leur ont permis de recevoir le Prix suisse…