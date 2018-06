La face sombre du mythe

Erik Varekamp et Mick Peet

LES DOSSIERS KENNEDY, T. I

Dargaud

Il est peu de famille à avoir davantage attiré la gloire que les Kennedy – presque autant que le malheur – à la hauteur des ambitions de son patriarche. C’est à lui que les Néerlandais Erik Varekamp et Mick Peet consacrent le premier tome de leur trilogie. Une belle reconstitution, même si, d’un point de vue formel, on regrette l’utilisation simpliste et abrupte des bulles de pensée pour s’éviter un développement. Après avoir fait fortune de façon douteuse lors de la crise de 1929 et profité de la fin de la Prohibition, Joseph P. Kennedy est appelé par le président Roosevelt pour nettoyer la bourse américaine, car «il faut un voleur pour attraper un voleur». Tout un programme. La BD commence peu après, en 1938, lors de sa…