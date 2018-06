La longue distance n’effraie plus la jeunesse du trail

Le Trail des Paccots, remporté dimanche par le Français Clément Durance, a confirmé l’avènement des jeunes sur les formats longue distance.

Plus qu’un effet de mode, le phénomène prend peu à peu de l’ampleur, notamment dans le Sud fribourgeois.

Trois régionaux, âgés de 22 ans et moins, expliquent ce qui les motive à courir les montagnes plusieurs heures durant.

QUENTIN DOUSSE

«Voir des jeunes débarquer à l’avant, c’est motivant. Après, en trail, l’expérience et le “fond” engrangés au fil des saisons restent un avantage. Mais c’est vrai qu’à 37 ans, je me fais presque vieux…» Nicolas Philipona ne croyait pas si bien dire, dimanche, à l’arrivée du 7e Trail des Paccots. Deuxième de l’épreuve de 17 kilomètres, le Châtelois est le plus âgé des coureurs montés sur les podiums masculins des…