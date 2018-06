La montagne, nouvel Ibiza?

ARTE, MARDI, À 20 H 50

Depuis une cinquantaine d’années, les Alpes ont été livrées au tourisme de masse hivernal, avec des ravages écologiques désormais patents sur la faune, la flore et le réseau hydrologique. Après la coûteuse absurdité des canons à neige et l’invasion des remontées mécaniques dans le paysage, la nature est aujourd’hui menacée par de nouveaux «concepts» marketing, suscités par le raccourcissement drastique de la saison des sports de glisse, en raison du réchauffement climatique. On mise sur le luxe, l’aprèsski, les activités sportives extrêmes en intérieur. Et les innovations branchées du Salon interalpin ont de quoi faire froid dans le dos, même s’il fait la promotion de télésièges chauffants!

Des stations autrichiennes plus traditionnelles aux stations françaises…