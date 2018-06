La ville déclinée au masculin

Le sexe d’une ville est-il féminin ou masculin? Yves Raibaud, spécialiste de la géographie du genre et enseignant-chercheur à l’Université Bordeaux Montaigne, nous livre la réponse. Tour d’horizon des inégalités femmes hommes dans l’espace urbain. MARTINE LEISER



«La ville porte les traces d’une histoire qui a assigné aux femmes la sphère privée et aux hommes le domaine public.» Yves Raibaud, enseignant-chercheur à l’Université Bordeaux Montaigne – récemment de passage à Fribourg – est l’auteur de La ville faite par et pour les hommes. Il évoque cet espace urbain où les rues, les avenues et les monuments célèbrent une mémoire masculine, tandis que l’utilisation des équipements de loisirs ou des transports met en évidence des inégalités femmes hommes. Le scientifique relève que «trois…