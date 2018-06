Le Comte Michel ne va pas disparaître

Ce lecteur juge réducteur le titre «Danik Philipona sonne le glas du Carillon et du Comte Michel» (LaGruyère du 9 juin).

Pour qui sonne le glas? Sûrement pas pour le Comte Michel, à Bulle. Rarement le «titreur» de La Gruyère a été aussi peu inspiré que samedi dernier! Et pourtant le titre d’un article est d’une importance capitale. Certains lecteurs ne retiennent et répètent que celui-ci, pour avoir lu en «zigzag» le développement qui le suit.

Le Comte Michel est repris par un jeune artisan réputé, au bénéfice de formations multiples des métiers de bouche et d’une grande expérience. Il garantira à n’en pas douter, la haute qualité et la pérennité de cette enseigne de tradition bulloise. On lui souhaite plein succès, tout comme à son futur confrère du Carillon.

Patrice Gremaud, Riaz