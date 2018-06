Le débrief en 2e ligue inter

La Sarraz/Eclépens - Bulle 0-3 (0-1)

Buts: 18e Sdiri (0-1), 47e Puertas (0-2), 56e Rodrigues (0-3).

Bulle: Grivot; Afonso (70e Monney), J. Yenni, Mabanza, Dos Santos (60e Théraulaz); Puertas, Grumser, A. Jenni, Sdiri; Tosato (78e Kuwawa), Rodrigues. Entraîneur: Cédric Mora.

Le match au sommet du groupe 2 de 2e ligue inter a tourné largement en faveur du FC Bulle, samedi sur le terrain de La Sarraz/Eclépens. Les hommes de Cédric Mora se sont en effet imposés aisément sur le score de 3-0, grâce à des réussites de Sdiri, Puertas et Rodrigues.

Face à une formation éliminée la semaine dernière de la course à la promotion, les Gruériens se sont créé de nombreuses occasions. «Franchement, personne n’aurait rien dit si on avait gagné cette partie sur le score de 7-0. De plus, notre gardien n’a…