Le débrief en 2e ligue

Gumefens/Sorens - Chiètres 1-5 (1-2)

Buts: 21e Comba (0-1), 31e Gonçalves (0-2), 43e Doutaz (1-2), 63e Schlapbach (1-3), 65e Comba (1-4), 70e Schlapbach (1-5).

Pour Lucien Dénervaud, le score est sévère, Car, jusqu’à la 60e, Gumefens/Sorens n’était mené que 1-2 face à Chiètres. «On poussait pour revenir et on a eu le 2-2 dans les pieds. Hélas, on a raté cette occasion, puis notre adversaire a marqué deux fois coup sur coup. Dès lors, cela devenait difficile…»

Après un printemps canon, qui lui a permis de remonter au-dessus de la barre, l’entraîneur gruérien voit son équipe s’incliner pour la quatrième fois d’affilée. «C’est dommage. Et je regrette le nombre de buts encaissés. C’est vrai qu’il y a eu un petit relâchement, et nous sommes dans une période où les plus jeunes ont tous des…