Le FC Bulle se renforce avec l’arrivée de quatre joueurs

Le FC Bulle, emmené par l’entraîneur Cédric Mora et son assistant Xavier Pittet, prend forme en vue du prochain exercice en 1re ligue. Le club gruérien a annoncé l’arrivée de quatre joueurs qui évoluaient jusqu’ici en ligue supérieure: il s’agit des milieux de terrain Arthur Deschenaux (Yverdon-Sport, 25 ans) et Bryan Marquès (FC Fribourg, 21 ans), ainsi que des défenseurs Flavio Cassara (Guin, 25 ans) et Loïc Marmier (FC Fribourg, 20 ans). En outre, six hommes n’évolueront plus à Bouleyres la saison prochaine: Jonathan Mabanza, Dorian Luwawa, Nathan Dimbu, Loïc Monney, Patrick Schertzer et Philippe Pasquier. «Un ou deux joueurs supplémentaires» pourraient encore arriver, précisent les dirigeants dans un communiqué.