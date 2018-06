Le festival questionne les solitudes actuelles

La 35e édition du Belluard Bollwerk International ouvre aujourd’hui. Jusqu’au 7 juillet, artistes et public vont s’interroger sur le thème de la solitude.

ÉRIC BULLIARD

Dès aujourd’hui et jusqu’au 7 juillet, le Belluard Bollwerk International (BBI) revient en ville de Fribourg et dans ses environs avec des performances, installations, concerts… Construite autour du thème de la solitude, cette 35e édition du festival dédié à la création contemporaine propose 19 spectacles ou propositions artistiques, ainsi que trois concerts et cinq ateliers.

● NAISSANCE DU THÈME

C’est au Blitztheatergroup, un collectif venu d’Athènes, que l’on doit le fil rouge de ce BBI 2018. Au Marly Innovation Center, il présente, samedi et dimanche, Institute of global solitude: les spectateurs seront invités à…