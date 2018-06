Trouvant l’inspiration dans leurs racines d’Europe de l’Est, les cinq membres de Yanac mêlent jazz, klezmer et musique balkanique. Après le disque Octopus1, sorti en 2014, et plus de 140 concerts, le groupe se produira samedi (20 h 30) à l’Espace Aurore, à Sorens, pour présenter son nouvel album. Habitué des scènes et des festivals neuchâtelois, le quintette est régulièrement invité dans le reste du pays et il a été primé au Verbier Fest’Off.