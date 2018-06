Le Tour du canton fait halte à Morlon mercredi

La caravane du Tour du canton cycliste s’étendra du côté de Morlon, mercredi, pour le troisième rendez-vous de l’année. Le départ sera donné au centre du village et la boucle de 14 km prévoit de faire partir les coureurs vers Echarlens, Corbières, Botterens et Broc-Fabrique, avant de revenir à Morlon. Les open messieurs et les juniors l’effectueront quatre fois (64 km), les cadets et les féminines trois fois (48 km) tandis que les U13 et les U15 franchiront deux fois la ligne d’arrivée (32 km). A noter que, et c’est une nouveauté, les populaires dames et messieurs pourront également effectuer cette boucle trois fois, dont la première sous conduite, pour un total de 48 km. Les départs messieurs, dames, juniors et cadets seront donnés à 18 h 33. Suivront les populaires à 18 h 36 et les…