Le Tournoi interusines dès vendredi à Epagny

La 52e édition du Tournoi interusines se déroulera vendredi et samedi sur le terrain de football d’Epagny. Organisée cette année par le FC Haute-Gruyère, cette manifestation regroupera 29 équipes provenant des entreprises du district de la Gruyère. Une compétition sera réservée aux équipes jouant avec onze joueurs. Elles seront sept à tenter de se distinguer. Les autres participeront à des rencontres regroupant six joueurs par formation. Lors du tournoi «à onze», les matches dureront vingt-deux minutes et dix-sept minutes pour les rencontres «à six». Le coup d’envoi sera donné vendredi soir à 18 h 45. Le lendemain, la compétition reprendra à 10 h. Les finales des deux épreuves sont agendées dès 15 h 40.