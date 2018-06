Le Trail des Paccots dimanche

Plus de 900 coureurs prendront le départ, demain dimanche, de la 7e édition du Trail des Paccots. Trois parcours sont proposés par les organisateurs. Le plus long sera de 42 km (2700 m de dénivellation positive, départ à 8 h 30), le deuxième de 27 km (1912 m, 9 h), le plus petit de 17 km (1147 m, 9 h 15). Cette année, le succès populaire est au rendez-vous pour cette épreuve, comme le souligne Lionel Berteau, président du comité d’organisation: «Nous avons enregistré une augmentation d’inscriptions de 20%. En trois heures, toutes les places étaient prises.» Comment explique-t-il cet engouement? «Le bouche à oreille fonctionne bien, car il est très important pour nous de soigner l’accueil et l’encadrement des coureurs. De plus, nous proposons trois tracés différents et nous sommes bien…