Le Valais dit non à Sion 2026

Les Valaisans ne veulent pas des jeux Olympiques d’hiver en 2026. Ils ont refusé à une majorité de 53,98% le crédit de 100 millions de francs qui devait financer les infrastructures et la sécurité dans leur canton. Le crédit a été rejeté par 71579 votants, alors que 61019 l’ont accepté. La participation a atteint 62,6%.

Le scrutin a montré des divergences d’opinion entre la plaine et la montagne d’une part, entre le haut et le bas du canton d’autre part. La plupart des communes de plaine ont refusé la candidature. Toutes les villes rejettent l’objet à une majorité de plus de 55%, à l’exception de Viège qui refuse à 51%. A Sion, ville hôte, l’objet a même été refusé par 60,9% du corps électoral.

La candidature a été acceptée à une courte majorité de 51% dans le Haut-Valais. Mais elle est…