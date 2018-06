Les Evidences de Hans Jörg Glattfelder

Reconnu comme l’un des plus importants représentants de l’art construit et concret, le peintre Hans Jörg Glattfelder revient à la Galerie La Vitrine, à Fribourg (rue des Alpes 32). Né à Zurich en 1939, installé à Paris, il est aujourd’hui présent dans plus de 40 musées et institutions en Suisse et en Europe. A La Vitrine, son exposition s’intitule Evidences et présente un ensemble d’œuvres récentes et inédites. Le vernissage a lieu ce vendredi, à 18 h, et l’exposition est à découvrir jusqu’au 7 juillet, du mardi au vendredi, 10 h-12 h et 14 h-18 h, le samedi, 9 h-12 h et 13 h 30-16 h. www.galerielavitrine.ch.