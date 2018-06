Les finales de promotion: leur Coupe du monde à eux

Les finales de promotion en 2e ligue commencent aujourd’hui.

Trois clubs du Sud, Châtel-Saint-Denis, La Roche/ Pont-la-Ville et Siviriez seront de la fête.

Réunis autour d’un verre, les trois entraîneurs présentent ce minichampionnat pas comme les autres.

VALENTIN CASTELLA

Les cloches sont prêtes, les saucisses et la bière bien alignées dans le frigo. Certains gamins auront certainement préparé des petites banderoles à l’effigie de leur équipe préférée. Le Brésil, la France, la Suisse, Neymar, Pogba ou Shaqiri? Non. Ces enfants se retrouveront à La Roche, à Cugy ou à Heitenried pour assister aux finales de promotion en 2e ligue. Un événement phare dans le monde du football fribourgeois, de par son succès populaire, ses enjeux et sa dramaturgie.

Cette année, dès ce soir, trois équipes de…