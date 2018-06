Les régionaux n’ont pas retrouvé le sourire en Coupe de Suisse

Une semaine après leur déception en Coupe du monde, les athlètes régionaux n’ont pas relevé la tête dimanche à Gränichen (AG), où s’est tenue la quatrième manche de Coupe de Suisse. Dans la course U23, Arnaud Hertling (Corpataux) a dû se contenter de la 26e place (1 h 29’58), à près de six minutes de la tête. Rémy Dénervaud (Les Sciernes-d’Albeuve) a terminé 43e (sur 61 classés), tandis que le Vuadensois Léo L’Homme a été contraint à l’abandon. Dans la course dames, Charline Fragnière (Vuadens) a réalisé le 21e chrono (1 h 55’04, à 19 minutes de la lauréate), soit le 8e temps U23.