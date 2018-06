Les vies multiples d'Osamu Tezuka

Il est à l’origine de la BD et du film d’animation japonais modernes. Pour les 90 ans de sa naissance, Osamu Tezuka (1928-1989) se voit gratifier d’éditions françaises à la hauteur de son apport au 9e art. ROMAIN MEYER



Chaque grand pays de BD possède son auteur emblématique, créateur d’un style et point d’ancrage d’une tradition. La Belgique se reconnaît dans Hergé, les Etats-Unis ont couronné le «king» Kirby. Le Japon a pour sa part déifié Osamu Tezuka.

Il est vrai que l’homme se trouve à des hauteurs inatteignables pour le commun des mortels: durant les soixante et un ans de sa vie, il a dessiné quelque 170 000 planches – soit plus de sept par jour depuis sa naissance! – qui composent près de 700 récits, ainsi qu’une septantaine de séries ou de films d’animation...

On lui doit Astro le…