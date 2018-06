Marcel Barras est décédé le 7 juin. Il cheminait dans sa 64e année. Un dernier hommage lui a été rendu dans l’intimité de la famille.

Marcel naquit le 18 novembre 1954, dans la famille de René et Alice Barras-Jungo. Il était le quatrième d’une fratrie de cinq enfants.

Marcel a travaillé dans de nombreuses sociétés de la région, notamment Bultech, où il a donné entière satisfaction. Plus tard, il a tenu le sex-shop Planet X, à la Grand-Rue de Bulle. Il était apprécié pour sa discrétion et sa gentillesse. Marcel perdit son travail lorsque les lieux changèrent d’affectation, et ne retrouva pas de nouvel emploi.

Dans sa vie, il a côtoyé une multitude de personnes, de tous bords, de toutes races. Il ne jugeait jamais. Il aimait se rendre à Bulle au «PSP», le parc Saint-Paul, pour les…