née Geinoz

SORENS

Marguerite Tornare-Geinoz s’est éteinte le 1er juin, dans sa 92e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 5 juin, en l’église de Sorens.

Marguerite est née à Grenilles le 17 mars 1927, dans le foyer de Léon Geinoz et d’Elise, née Aerschmann. En 1929, ses parents reprirent le domaine agricole de «Pépin», sur les hauts de Sorens. Marguerite fit ses classes à Sorens et l’école ménagère à Marly.

Très jeune, elle aida aux travaux de ménage et démontra des talents de cuisinière. Le jeudi, lorsque ses parents se rendaient au marché de Bulle, elle préparait le dîner avec ses sœurs et confectionnait en cachette de délicieux gâteaux qu’ils avaient hâte de manger entre frères et sœurs avant l’arrivée des parents.

Déjà, Jules rendait de petites visites à Marguerite. Depuis la…