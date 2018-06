Multiple et imposteur

Antoine Bello

SCHERBIUS (ET MOI)

Gallimard / 446 pages

Qu’il parle d’espionnage (Les falsificateurs), de foot (Mateo) ou d’intelligence artificielle (Ada), Antoine Bello possède l’art de capter le lecteur pour ne plus le lâcher. Dans l’excellent Scherbius (et moi), cet écrivain français installé aux Etats-Unis s’intéresse à la psychiatrie. Le narrateur, Maxime Le Verrier, vient d’ouvrir son cabinet quand un éminent professeur lui adresse un étrange patient: un imposteur du nom d’Alexandre Scherbius, qui souffre apparemment d’un trouble de la personnalité multiple. Nous sommes en 1977: cette relation thérapeutique donne naissance au livre que nous tenons en main et que le psychiatre va revoir au fil d’éditions successives. Ses liens avec ce drôle de Scherbius ne cessent en effet de se…