RTS1, MERCREDI, À 20 H 05

Avec Nouveaux vétérinaires, la RTS a pour la première fois suivi de jeunes «vétos» bien de chez nous, encore inexpérimentés, dans le quotidien de leur premier job. Trois Romands qui vont donc nous faire découvrir toutes les facettes de ce métier fascinant, en faisant des premiers pas marqués d’émotions, de réussites et de doutes. Confrontés chaque jour à la maladie, à des accidents plus ou moins graves ou à des mises bas délicates, ils vont parfois réussir à sauver des vies, parfois non, devoir rassurer des propriétaires attachés à leur animal, mais vont surtout découvrir leurs propres limites. L’an dernier, ils étaient 25 Romands à passer avec succès le sévère examen de l’Université de Berne, couronnant les cinq années d’études de vétérinaire. Mais il leur…