Pixels et caetera

Il y a beaucoup à dire sur le football, alors n’en disons pas trop. Ni des choses intelligentes ni bêtes. Aucun souvenir d’enfance (mon père était un grand joueur), pas d’analyse intello (l’arbitrage vidéo sur le terrain n’est que le prolongement de la vidéo surveillance dans nos rues), pronostics et géopolitique, non merci. Mais comment en dire peu alors que tout le monde en parle? Peut-être par l’expression, ici, d’une pensée à tous ceux, en toutes occasions, qui ont laissé passer le ballon, qui ont fait le mauvais tir, qui ont perdu la passe. Cela nous est arrivé à tous, et ça nous arrivera encore. A un moment ou à un autre. C’est comme ça, il faut se concentrer sur le prochain ballon et tenir jusqu’à la fin du match. Je parle de la vie, on se comprend. CLAUDE ZURCHER