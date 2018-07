Projet pilote pour équiper de cellules photovoltaïques les toitures des bâtiments cantonaux

L’Etat de Fribourg et l’entreprise Soleol SA, à Estavayer-le-Lac, collaborent pour équiper les toitures de cinq bâtiments de l’Etat de panneaux photovoltaïques. L’entreprise se chargera de l’installation et de l’exploitation. «L’Etat ne procédera à aucun investissement et consommera le courant produit sur les sites», indique le communiqué de la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE). Soleol vendra ce courant au prix de revient, «lequel est inférieur au prix d’achat sur le réseau». Sur la base de cette expérience, le projet sera pérennisé et ouvert à tous les acteurs du marché qui pourront, dès 2019, offrir leurs services pour l’ensemble des toitures disponibles. Selon un inventaire effectué en 2010, quelque 120 bâtiments seraient concernés, avec un potentiel de 25 000 m2 de…