Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?

M6, MERCREDI, À 21 H

Anna et Romain font face à de nombreuses dépenses: Anna veut absolument refaire la cuisine et le bébé, qui arrive, a besoin d’un équipement complet. Comment faire, alors que le cabinet de Romain démarre tout juste et qu’Anna ne travaille pas? En essayant de faire des économies de bouts de chandelle, les Corneaux s’enfoncent… Fred et Séverine se font du souci pour les capacités intellectuelles de leur fils Victor, 6 ans, qui connait quelques difficultés à l’école. Ils décident de s’investir plus et de le transformer en «gagnant», comme son père. ■