Quand la fiction se mêle à la réalité

De l’histoire et du réel, quand l’un s’imbrique dans l’autre, quelle place reste-t-il pour un personnage et son auteur? Deux tentatives de réponse en bande dessinée, signées Mike Carey et Bill Willingham.

ROMAIN MEYER

Que se passe-t-il lorsque l’on joue à mélanger les plans de réalité, quand on interfère dans les parallèles pour les croiser? Qu’arrive-t-il au moment où des personnages de romans ou de contes investissent le réel jusqu’à perturber leur propre création? Et si tous les récits étaient simplement vrais? Et si nos pensées n’étaient en fait que des histoires que l’on se raconte? Deux auteurs de bande dessinée proposent chacun une réponse dans laquelle la fiction joue avec sa propre réalité, ellemême fictive. Les niveaux se superposent, s’interfèrent avec une confondante…