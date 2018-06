Relancer le disque et le javelot

Le Stade de Bouleyres a accueilli, mardi soir, le Meeting C lancers et sprint. Organisée conjointement par le SA Bulle et le CA Marly, cette manifestation faisait figure de manche qualificative pour la finale cantonale prévue le 26 août à Châtel-Saint-Denis.

A Bouleyres s’est également déroulé le lancement officiel des cadres cantonaux de lancers (disque et javelot). Président de la Fédération fribourgeoise d’athlétisme ad interim, l’entraîneur du SA Bulle Jean-Luc Robert détaille ce projet. «Actuellement, ces deux disciplines sont les parents pauvres du canton. L’objectif est de les dynamiser, en mettant sur pied une structure. Le meeting qui a eu lieu mardi à Bulle a ainsi permis de repérer des athlètes intéressants qui ne figuraient pas encore sur notre liste.» Il continue: «Ces…