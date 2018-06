Remplir le vide

Fabcaro et Julien/cdm

ZÉROPÉDIA, TOUT SUR TOUT (ET RÉCIPROQUEMENT),

Dargaud

Si vous ne savez pas ce qu’est la lithopanspermie, la paréidolie ou les tardigrades, si vous vous posez des questions sur les trous noirs, la poussière ou l’affaire Roswell, si vous êtes simplement curieux, alors Zéropédia est pour vous et vous apprendra, comme l’indique son sous-titre, Tout sur tout (et réciproquement). Un beau programme. Fabcaro (scénario) et Julien/cdm (dessin et couleurs) livrent une miniencyclopédie aussi instructive dans le texte qu’elle est loufoque dans les images qui l’accompagnent. Parmi les nombreuses bandes dessinées de vulgarisation scientifique actuelles, celle-ci tient le haut du pavé, même si les auteurs ont d’abord un souci de divertissement. Ils jouent à merveille sur le décalage…