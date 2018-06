Ry Cooder, le retour du prodigieux papy

Ry Cooder

THE PRODIGAL SON

Universal

A 71 ans bien tassés, Ry Cooder n’a plus rien à prouver, mais ça ne veut quand même pas dire que le papy n’a plus rien à chanter ni à slider. La preuve avec The prodigal son, son premier enregistrement en six ans, qui ajoute une galette à la septantaine que compte déjà sa fabuleuse carrière. Dès les premiers accords de Straight street, les cœurs balancent: que penser de cette énième version du standard de John Coltrane, écrit en 1957 et repris depuis lors à toutes les sauces? Ou de Nobody’s fault but mine, le blues larmoyant de Blind Willie Johnson, popularisé par les feulements de Robert Plant et les délires de Jimmy Page lors des derniers soubresauts d’un Led Zeppelin sur le déclin? Du bien, forcément. Car le guitariste californien possède ce toucher…