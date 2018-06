Le sculpteur fribourgeois Adrian Fahrländer et le peintre du Jura bernois Jean-René Moeschler exposent leurs œuvres à la galerie

J.-J. Hofstetter, à Fribourg (rue des Epouses 18). Leurs travaux sont présentés jusqu’au 14 juillet, les jeudis et vendredis, de 14 h à 18 h 30, les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. www.galerie-hofstetter.ch.