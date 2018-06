Simon Chatagny à La Tour/Le P.

Le mercato estival est terminé pour le FC La Tour/Le Pâquier. Jean-Pierre Wehren, le président du club évoluant en 2e ligue inter, annonce l’arrivée de Csaba Vigh. L’ancien joueur notamment du FC Bulle et entraîneurjoueur de Portalban/Gletterens et de Siviriez officiera en tant que coentraîneur avec Thierry Bally. Au niveau des joueurs, Simon Chatagny (Romont) revient en Gruyère six mois après son départ de Bulle. «Une très bonne nouvelle», explique Jean-Pierre Wehren. Diogo Baptista (juniors A du club), Nathan Dimbu (Bulle), Ljiridon Morina (Haute-Gruyère) et Philippe Pasquier (Bulle) rejoignent également le club.

Au niveau des départs, La Tour/Le Pâquier perd Yohan Iyongo (armée), Xavier Grossenbacher (destination inconnue), Nicolas Jones (Haute-Gruyère), Khadime Ndoye (destination…