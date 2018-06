Solange Descuves née Gremaud

Solange Descuves s’est éteinte sereinement le 17 juin, dans sa 84e année. Un ultime hommage lui sera rendu en l’église de La Tour-de-Trême, vendredi. Solange a compris le sens profond du mot amour dès sa plus tendre enfance. Et elle en a fait preuve au quotidien envers sa famille et son entourage.

Solange est née en 1935, à la laiterie de Botterens. Aînée de quatre enfants, elle a grandi auprès de son papa François, laitier-fromager, et de sa maman Marie-Thérèse. En ce temps-là, les paysans venaient couler avec les chevaux et la laiterie était un lieu animé, elle qui abritait la première radio du village.

Après la Gouglera et un stage à Lucerne, Solange est engagée comme assistante de direction à la fabrique Cailler, à Broc. En 1958, elle épouse son copain d’école, Armand. Toute sa vie,…