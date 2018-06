Sophie Jaquet née Pharisa

VILLARS-SUR-GLÂNE

Sophie Jaquet-Pharisa est née à Estavannens, le 7 septembre 1922. Elle était la dernière d’une famille de neuf enfants. Elle fit toute sa scolarité à Estavannens et jeune fille, elle travailla chez un agriculteur. La rencontre avec Siméon fut une évidence pour eux et le 17 mai 1940 fut célébré leur mariage.

De cette union naquirent quatre enfants: Gisèle, Gérard, Micheline et Marylise. C’était une famille tranquille et heureuse malgré une période difficile d’après-guerre. En 1953, Sophie et les siens déménagèrent à Fribourg. Elle s’adapta assez vite à cette vie citadine. Ses deux hobbies, le tricot et les lotos, la passionnaient. En 1964, une petite Corinne vint agrandir la famille, mais hélas pour une courte durée. Quinze mois plus tard, ce petit ange s’en allait.

Par…