Souvenirs et impro

L’association La Secte du rire a invité l’humoriste français Daniel Camus, qui se produira ce vendredi au Bilboquet, à Fribourg. Présenté comme «une star montante en France», il a déjà fait la première partie de Gad Elmaleh et Anne Roumanoff. Créé en 2012, son spectacle Adopte continue de tourner à travers toute la France. Le comédien et humoriste nantais mêle ses propres souvenirs à des improvisations et des portraits tirés du quotidien.

La Secte du rire met sur pied des événements artistiques afin de soutenir des actions caritatives. Outre ses vidéos sur Facebook, elle organise une fois par année un spectacle et reverse les bénéfices à une association. La prochaine édition aura lieu à Bulle les 5 et 6 octobre, avec Daniel Camus pour parrain. EB

Fribourg, Le Bilboquet, vendredi 29 juin,…