Sur nos monts…

A propos de l’affaire de l’aigle bicéphale lors du match Suisse - Serbie.

Tous les matches du Mondial commencent par les hymnes nationaux, reflétant l’âme, même désuète, de pays proches ou lointains. Ces chants fervents, aux mélodies diverses, expriment une identité et sont aussi là pour donner du courage aux gladiateurs après leur entrée dans l’arène.

J’ai vu le match Serbie-Suisse, il y a une semaine. Félicitations au quatuor de Suisses qui a eu à cœur de chanter notre hymne national. Certes, cet hymne ne promet pas sang et conquêtes, mais simplement un lever de soleil serein sur nos montagnes peuplées d’aigles à une tête, de choucas et de chamois. J’ai vu et entendu les autres membres de la chorale: pas un mot de leur part, avec un visage totalement fermé et, pour certains, la nette…