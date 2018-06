Témoignage posthume d’un internement forcé

ÉTOILE DE PAPIER

François Conod

Bernard Campiche, 104 pages

Après un recueil de nouvelles et trois romans marquants au tournant des années 1990, François Conod a cessé d’écrire. Ou du moins de publier. Brillant chroniqueur, romancier inventif, il a poursuivi une vie de traducteur et d’enseignant dans un gymnase lausannois. Quelques mois après sa disparition, à 72 ans, l’éditeur Bernard Campiche publie ce poignant Etoile de papier. «Ceci est une œuvre, ce n’est ni un témoignage ni un roman. C’est les deux», écrit François Conod à la dernière page. Ce témoignage, c’est celui d’un homme «amené (de force)» dans un hôpital psychiatrique. «D’après ce que j’ai pu comprendre: essentiellement pour “alcoolisme”», note-t-il d’entrée. Il est «l’un des moins âgés» de la section psychogériatrie et se…