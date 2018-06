Tandem via Tolosana

FRANCE 3, MARDI, À 20 H 55

Une femme est retrouvée au pied du pont de Saint-Guilhem-le-Désert, ville étape du chemin de Compostelle, sans papiers d’identité. Personne ne semble la connaître. Est-ce l’œuvre d’un repris de justice échappé d’un groupe de marcheurs? On pourrait penser à un hasard, sauf quand on découvre que le repris de justice était en contact depuis longtemps avec la victime qu’on a enfin identifiée. Mégane Savary avait déjà fait le chemin de Compostelle cinq ans plus tôt. Pourquoi était-elle revenue à Saint-Guilhem?… ■