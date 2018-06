Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Harcèlement sexuel, un mâle sournois

Depuis l’affaire Weinstein, le mot harcèlement est sur toutes les lèvres. Les réseaux sociaux ont ouvert les vannes et depuis, les têtes tombent. La Suisse n’y échappe pas. Pas une semaine sans un scandale: Ramadan, le collège de Saussure à Genève, le Palais fédéral, mais aussi le patron de bistrot ou le chef informatique, partout son lot de dénonciations, souvent anonymes. Loin des projecteurs d’Hollywood, comment viton, chez nous, le harcèlement au quotidien, à son travail, la difficulté de dire non, la résignation? Le harcèlement sexuel dont sont victimes les femmes n’est pas un phénomène nouveau, mais depuis l’affaire Weinstein les dénonciations se multiplient. A travers les réseaux sociaux, «mee too», et «balance ton porc»,…