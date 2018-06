Très bon bilan pour Altitudes

«La 7e édition du festival Altitudes s’est conclue dimanche sur un succès, avec une fréquentation en hausse et de nombreuses représentations qui ont affiché complet.» A l’heure du bilan, les organisateurs ont le sourire. Du 2 au 24 juin, la manifestation a attiré dans l’ancienne chartreuse de la Part-Dieu et à Bulle entre 6500 et 7000 spectateurs, dont 1500 entrées payantes (6000 spectateurs et 1100 entrées payantes en 2017). Un public venu découvrir les expositions de Vincent Ottiger, Jacques Cesa et Jean-Noé Nobs, l’installation d’Aysha Hamouda, la performance de JOD ou la création théâtrale de Sylviane Tille. Produite par Altitudes, L’homme qui penchait a été jouée à 16 reprises. Deux représentations supplémentaires ont été organisées.

Après le succès d’Instincts migrateurs en 2017,…