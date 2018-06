Un concert comme aux cours du XVIe

L’ensemble Héritage est l’invité de la saison des Concerts-vêpres à Notre-Dame-des-Marches, à Broc, ce samedi. Sous le titre Douce mémoire, cette formation spécialisée dans la musique instrumentale ancienne proposera un programme qui remontera au XVIe siècle des grandes cours européennes. Plus précisément celles de François Ier, Charles Quint et Henri VIII.

Au cœur du XVIe siècle, ces trois monarques ont été des mécènes pour les arts, les sciences, les lettres et la musique. Leur époque constitue un âge d’or pour les instruments à vent: les cordes n’en sont alors qu’à leurs balbutiements et ne s’imposeront en concurrents qu’un siècle et demi plus tard.

Fondé en 2014 par Julien Ribouleau (qui a étudié au Département de musique ancienne à la Haute Ecole de musique de Genève), Héritage vise…