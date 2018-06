Un concours jamais vu si grand

Le FSG Bulle s’est lancé dans un défi de taille: rassembler sur un même site un concours par équipes habituellement réparties dans trois endroits différents. Dimanche, la salle omnisports du Collège du Sud verra défiler 700 gymnastes pour la Team-Cup réservée aux catégories C1 à C4. «C’est la première fois que la Team-Cup sera organisée sous cette forme. Et, avec 700 participantes, c’est sûrement le plus grand concours organisé dans le canton», souffle Damien Vionnet, responsable des agrès féminins pour la FSG Bulle et en charge de la manifestation. «Comme organisation, c’est assez monstrueux. En fait, quand nous nous sommes proposés, aucune autre société ne s’était annoncée. Alors, pour ne laisser personne à la maison, nous avons décidé de regrouper tout le monde à Bulle. Car de…