Un début en fanfare

Elle commence bien cette Coupe du monde en Russie, non? Des beaux buts, des réalisations en toute fin de match, des penaltys manqués, des boulettes, de l’intensité, des émotions, des stades plutôt bien garnis… Oui, les raisons de croire à un cru de haute volée ont été nombreuses lors de ces premiers jours de compétition. Tour d’horizon.

Le pays hôte a d’abord réussi son départ et ainsi évité une défaite humiliante et désespérante, car perdre son match d’ouverture devant son public a toujours un goût humiliant et désespérant. Souvenez-vous de 2008. Poutine ne l’aurait d’ailleurs pas supporté, il aurait tout arrêté tout de suite. Hop, on remballe, le spectacle est fini, circulez, il n’y a plus rien à voir. L’Arabie saoudite le savait bien et elle a fait preuve de magnanimité – on peut donc…