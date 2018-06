1

La Gruyère durement touchée par les intempéries

Deux gros orages ont touché le canton dans la nuit de lundi à mardi. Plus de 100 interventions ont été effectuées, principalement pour des inondations et des fermetures de routes. Cela concerne notamment les liaisons entre La Roche et Treyvaux et entre Rossens et Pont-la-ville. Aucun blessé.