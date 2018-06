Un outil pour choisir les urgences disponibles

L’Hôpital fribourgeois (HFR) propose un nouvel outil sur son site internet, afin d’aider les patients à choisir le service d’urgences le plus disponible. Des pictogrammes mis à jour toutes les cinq minutes indiquent le taux d’occupation des sites de Fribourg, Riaz et Tavel, ainsi que des urgences pédiatriques de Fribourg. De petits bonshommes verts, orange ou rouges indiquent de manière simple et lisible si le taux d’occupation est considéré comme faible, modéré, ou élevé, a communiqué lundi l’établissement cantonal. Cet outil est d’ores et déjà disponible à l’adresse urgences.h-fr.ch. Destiné aux urgences non vitales, il contribuera à une meilleure répartition des patients sur les sites et ainsi à une potentielle diminution du temps d’attente. Les taux d’occupation sont toutefois…