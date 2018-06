Un trou dans l’A12 à Fribourg

Jeudi soir, aux alentours de 18 h 30, un trou de 4,5 mètres de diamètre et de plus d’un mètre de profondeur s’est formé sur l’autoroute A12, entre les jonctions de Fribourg-Nord et de Fribourg-Sud. Cette cavité s’est formée sur la bande d’arrêt d’urgence, mais en empiétant sur la voie de droite. Elle a ainsi occasionné quelques dégâts matériels sur quatre véhicules en transit, selon le communiqué de l’Office fédéral des routes (OFROU). L’autoroute a été fermée dans les deux sens, avant qu’un régime bidirectionnel ne soit mis en place, vers 5 h 30 hier matin. Les travaux actuels pour le passage de conduites techniques sous l’autoroute, à l’intérieur d’un pousse-tube, ont probablement causé l’affaissement. L’OFROU précise qu’ils étaient réalisés par des tiers avec son autorisation et que…